تزامنًا مع احتجاجات تطالب بفتح البلاد.. بريطانيا تسجل 6 آلاف إصابة بكورونا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفض المتظاهرون ارتداء الكمامات أو التجاوب مع مناشدة الشرطة البريطانية لهم بالالتزام بالتعليمات الصحية.

ونظم المحتجون مسيرات ضخمة تحت شعار "لا نقبل" جابت شوارع لندن حتى وصلت إلى ميدان ترافلجار الشهير وحديقة هايد بارك، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "هل هذه حرية؟" و"ضعوا حدًا للقواعد المجنونة".





وشارك في المظاهرات عدد كبير من أنصار نظرية المؤامرة الذين ينكرون وجود فيروس كورونا ويعزون الأعراض الصحية المنسوبة إليه إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس.