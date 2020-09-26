تزامنًا مع احتجاجات تطالب بفتح البلاد.. بريطانيا تسجل 6 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 34 حالة وفاة و6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا
ارتفع إلى 429,277 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41,971 حالة وفاة، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكانت الصحة البريطانية سجلت السبت الماضي 4422 حالة إصابة و27 حالة وفاة بالفيروس.
يذكر أن بريطانيا شهدت اليوم تظاهرات ضمت نحو 15 ألف متظاهر في ميدان ترافلجار وحديقة هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجًا على القيود الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفض المتظاهرون ارتداء الكمامات أو التجاوب مع مناشدة الشرطة البريطانية لهم بالالتزام بالتعليمات الصحية.
ونظم المحتجون مسيرات ضخمة تحت شعار "لا نقبل" جابت شوارع لندن حتى وصلت إلى ميدان ترافلجار الشهير وحديقة هايد بارك، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "هل هذه حرية؟" و"ضعوا حدًا للقواعد المجنونة".
وشارك في المظاهرات عدد كبير من أنصار نظرية المؤامرة الذين ينكرون وجود فيروس كورونا ويعزون الأعراض الصحية المنسوبة إليه إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس.