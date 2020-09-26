بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

أعلنت محافظة المنيا، أنه تم إحالة واقعة ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات؛ يقوم فيها بالتجاوز في حق بعض المواطنين أثناء إحدى الحملات لفض سوق عشوائية بمركز سمالوط، إلي النيابة الإدارية للتحقيق.
وأوضحت المحافظة، فى بيانها، أنه بشأن ما أُثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله مع بعض المواطنين في إحدى الحملات لفض سوق عشوائي بمركز سمالوط، لتؤكد المحافظة أنه تم تحويل الواقعة بأكملها إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
وأشارت إلى أن الواقعة حدثت فى يونيو الماضي أثناء قيام رئيس المدينة بحملة لفض أحد الأسواق العشوائية أثناء ذروة فيروس كورونا المستجد.
ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة في حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع ، وحسن معامله المواطنين.
وأكد محافظ المنيا، أننا نعيش في دولة مؤسسات تقوم علي احترام وتقدير المواطن، وترسيخ دعائم القانون، مشددا على أنه لن يقبل أي تجاوز أو تعسف من قبل أي مسئول تجاه المواطنين.
واستطرد "نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية احتياجات المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل".