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محافظات

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت محافظة المنيا، أنه تم إحالة واقعة ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات؛ يقوم فيها بالتجاوز في حق بعض المواطنين أثناء إحدى الحملات لفض سوق عشوائية بمركز سمالوط، إلي النيابة الإدارية للتحقيق. 

وأوضحت المحافظة، فى بيانها، أنه بشأن ما أُثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله مع بعض المواطنين في إحدى الحملات لفض سوق عشوائي بمركز سمالوط، لتؤكد المحافظة أنه تم تحويل الواقعة بأكملها إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

وأشارت إلى أن الواقعة حدثت فى يونيو الماضي أثناء قيام رئيس المدينة بحملة لفض أحد الأسواق العشوائية أثناء ذروة فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة في حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع ، وحسن معامله المواطنين.

وأكد محافظ المنيا، أننا نعيش في دولة مؤسسات تقوم علي احترام وتقدير المواطن، وترسيخ دعائم القانون، مشددا على أنه لن يقبل أي تجاوز أو تعسف من قبل أي مسئول تجاه المواطنين.

واستطرد "نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية احتياجات المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل".

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