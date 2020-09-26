شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

عرضت قناة إكسترا نيوز كواليس مظاهرات نزلة السمان الاخوانية التى تم فبركتها من الشركة المتحدة في استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وأذاعتها منصات الإخوان الإعلامية وقنواتهم الكاذبة على أنها مظاهرات حقيقية في نزلة السمان.





وأضاف «يوسف الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن محمد ناصر أذاع على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة نزلة السمان.





وتابع يوسف الحسيني، أن قناة الجزيرة أذاعت موجز أنباء خاص بتغطية هذه المظاهرات المفبركة، وهناك اشخاص بدأو بتحليل مظاهرات نزلة السمان.





وأوضح يوسف الحسيني، أن قناة إكسترا نيوز كانت تغطي مسألة قطع الطريق وخلافه، مضيفا أننا نرفض أي اتهام ضد الاعلام المصري بانه لا يعرض الحقائق.





وأشار إلى أن كذب القنوات والاعلام الخاص بالجماعة عرضت فيديوهات مظاهرات لم تكن موجودة على أرض الواقع وهم إعلام مروج للشائعات.