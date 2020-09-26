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أخبار العالم

3 سنوات على قرار سلمان بمنح المرأة حق قيادة السيارة.. ماذا قدمت المملكة للمرأة في رؤية 2030؟

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:33 م
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي عهده
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محمود نوفل
تعد رؤية 2030 بمثابة "مشروع طموح للمرأة السعودية"، لتنوع المكاسب التي حصلت عليها المرأة السعودية والتي تعكس صورة أكثر إشراقًا وما تملكه من إمكانات، بإتاحة فرص العمل في العديد من الجهات في كل جوانب التخطيط والتنفيذ لتتكامل الصورة للمرأة السعودية مع ما يقدمن من رأي وتنظيمات في عضوات مجلس الشورى من أجل المشاركة في تنمية مجتمعها، واقتصاد بلدها، وتقليل نظرة تهميش المرأة في المجتمع السعودي.

وجاءت رؤية 2030 للتعبير عن المكانة الكبيرة التي توليها قيادة المملكة للمرأة السعودية حيث تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية.

كما شهدت المرأة السعودية تعيين أول سفيرة للمملكة العربية السعودية وهي  الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وتضمنت رؤية 2030 مع برنامج التحول الوطني لعام 2020 تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة.

كما كان من مكاسب رؤية 2030 للمرأة السعودية هو ايضا استحداث  أقسام للنساء في السلك العسكري مثل: الجوازات والسجون وكذلك في الدفاع المدني وأخيرًا في المرور، إضافة إلى دعمها الكبير للأندية الرياضية النسائية التي من خلالها تُمارس المرأة السعودية الرياضة وتتسلق الجبال وتغوص البحار.

ومن المقرر خلال الفترة القادمة وفقا لرؤية 2030 أن يمارسن نحو  65% من طالبات المرحلة الابتدائية بعد تخرجهن من الجامعات وظائف جديدة في مشاريع تتنامى كالقديّة ونيوم، وغيرها، جنبًا إلى جنب مع الرجل في التنمية ورفعة الوطن لتكمل بعدها الأجيال مسيرة العطاء.

كما عملت المرأة السعودية ولأول مرة في تاريخها بالمجال الفضائي حيث استطاعت الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود أن تضع لها بصمة تاريخية كأول سعودية تعمل في معهد بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، ومشاعل الشميمري كأول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية لدراسات الفضاء، وتعمل على تطوير أبحاث خاصة في هذا المجال.

وتم تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعدةً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، و خلود الدخيل رئيسة للجنة الإحصاء بمجلس الغرف السعودية، وتعيين سارة السحيمي كأول امرأة سعودية ترأس مجلس "تداول" ومختصة بالمجال المالي والاستثماري لرئاسة مجلس أقوى هيئة تنظيمية للسوق المالي في السعودية وخارجها، و رانيا نشار رئيسة تنفيذية لمجموعة سامبا المالية لما لديها من خبرة واسعة في الأعمال المصرفية تمتد لقرابة الـ 20 عامًا.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ساميًا بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.
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