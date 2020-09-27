إعلام جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد لتسليم ملفاتهم اليوم

تستعد كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الأحد لاستقبال الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكلية وتسليم ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 .





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وجاء الجدول المحدد لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

الأحد 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف (ج)

الإثنين 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)

الثلاثاء 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)

الأربعاء 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)

علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر





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وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

- أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020

- أصل شهادة الثانوية العامة

- خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية

- عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6

- استمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط

- الاستمارة الدالة على نجاح الطالب في امتحان القدرات