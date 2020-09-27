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تعليم

إعلام جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد لتسليم ملفاتهم اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد علام
تستعد كلية الإعلام جامعة القاهرة  اليوم الأحد لاستقبال الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكلية وتسليم ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 .

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وجاء الجدول المحدد لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :
الأحد 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف  (ج)
الإثنين  28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)
الثلاثاء  29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)
الأربعاء 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)
علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر

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وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام  جامعة القاهرة على النحو التالي :
-  أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020
- أصل شهادة الثانوية العامة
-  خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية
- عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6
- استمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط
- الاستمارة الدالة على  نجاح الطالب في امتحان القدرات
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