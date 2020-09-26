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أخبار العالم

للراغبين في العُمرة.. السعودية تكشف عن إجراء مهم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:43 م
أداء العمرة
أداء العمرة
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محمود نوفل
سمحت السلطات السعودية بتحميل  تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بالعمرة، بداية من الغد ، حيث يمكًن التطبيق الراغبين في اداء العمرة من حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان لها اليوم أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 10 صفر الجاري.

وذكرت الوزارة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

وإشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

ونوهت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وأفادت الوزارة أنه بإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.
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