AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:55 م
محمد رمضان وأحمد
محمد رمضان وأحمد الفيشاوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديدا يرد فيه بطريقة غير مباشرة على الفنان احمد الفيشاوى الذى كشف عن بوستر اغنيته الجديدة "نمبر 2" والتى ظهر فيه وهو يلكم "نمبر 1".

نشر يوسف نجل المخرج مراد منير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن اخر تطورات الحالة الصحية لوالده. 

كشفت المطربة انغام عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى ال الشيخ فى البومها الخليجى الجديد الذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.

تعرضت الفنانة دانا حلبى لحادث سيارة مروع إلا أن العناية الإلهية أنقذتها. 

تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول​ لهجوم عنيف من بعض المتابعين، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة لها بالمايوه على البحر.

استقرت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله على تشييع الجثمان غدًا، الأحد، من كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| وفاة المنتصر بالله.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان.. الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

تشييع جثمان المنتصر بالله من كنيسة الشهيد أبو سيفين في المهندسين غدا.. والعزاء الإثنين والثلاثاء

دانا حلبي تتعرض لحادث مروع

منة شلبي تنعي الراحل المنتصر بالله

ناعياً المنتصر بالله.. أحمد السقا: رحل خفيف الظل صاحب الضحكة

محمد إمام ينعي الراحل المنتصر بالله

ترشيحاتنا

بلاغ من المحترش أحمد بسام زكي ضد ضحاياه.. تفاصيل

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

وداعًا مونتي.. إسعاد يونس تنعي الراحل المنتصر بالله

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة