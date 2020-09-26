تطورات الحالة الصحية للمخرج مراد منير بعد نقله إلى مستشفى القوات المسلحة..شاهد





وقال يوسف :" بابا اتنقل مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعى في العجوزة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية و النقابة.. دعواتكم..{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} صدق الله العظيم".





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و أعلن يوسف ابن المخرج مراد منير، نقل والده إلى مستشفى المعادي العسكري؛ بعد إصابته بجلطة في الأيام الماضية، وتواصلت معه رئاسة الجمهورية؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.





وكتب ابن مراد منير، عبر حساب والده الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، «بابا اتنقل لمستشفي المعادي للقوات المسلحة بعد ما تواصلت معانا رئاسة الجمهورية و النقابة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا .. {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} - يوسف».





وكان يوسف منير، نجل المخرج المسرحي مراد منير- كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن والده تم نقله إلي المستشفي بعد إصابته بجلطة.





وقال "اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي أنا يوسف مراد منير.. بابا جالة جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل اي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".





الجدير بالذكر أن المخرج مراد منير أحيا ذكرى ميلاد زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال التي تصادف الثالث من شهر سبتمبر الجاري وهو نفس يوم عيد زواجهما.





وكتب مراد رسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "3 سبتمبر.. عيد جوازى بحبيبتى السنيورة فايزة.. سأذهب لنفس المطعم واحتفل وحدى.. لكنى سأشعر صدقينى إنك معى.. وسأفرح والله وكأنك معى".