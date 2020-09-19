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فن

نقل المخرج مراد منير إلى مستشفى المعادي العسكري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:43 م
مراد منير وزوجته
مراد منير وزوجته الراحل فايزة كمال
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سعيد فراج
أعلن يوسف ابن المخرج مراد منير، نقل والده إلى مستشفى المعادي العسكري؛ بعد إصابته بجلطة في الأيام الماضية، وتواصلت معنا رئاسة الجمهورية؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. 

وكتب ابن مراد منير، عبر حساب والده الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، «بابا اتنقل لمستشفي المعادي للقوات المسلحة بعد ما تواصلت معانا رئاسة الجمهورية و النقابة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا .. {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} - يوسف».

وكان يوسف منير، نجل المخرج المسرحي مراد منيركتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن والده تم نقله إلي المستشفي بعد إصابته بجلطة.

وقال "اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي أنا يوسف مراد منير.. بابا جالة جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل اي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".

الجدير بالذكر أن المخرج مراد منير أحيا ذكرى ميلاد زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال التي تصادف الثالث من شهر سبتمبر الجاري وهو نفس يوم عيد زواجهما.

وكتب مراد رسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "3 سبتمبر.. عيد جوازى بحبيبتى السنيورة فايزة.. سأذهب لنفس المطعم واحتفل وحدى.. لكنى سأشعر صدقينى إنك معى.. وسأفرح والله وكأنك معى".


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