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فن

نقل المخرج مراد منير للمستشفى بعد إصابته بجلطة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
كتب يوسف منير نجل المخرج المسرحي مراد منير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "  بان والده تم نقله الي المستشفي بعد اصابته بجلطة .


" اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي أنا يوسف مراد منير.. بابا جالة جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل اي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".


الجدير بالذكر أن المخرج مراد منير أحيا ذكرى ميلاد زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال التي تصادف الثالث من شهر سبتمبر الجاري وهو نفس يوم عيد زواجهما.

وكتب مراد رسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "3 سبتمبر.. عيد جوازى بحبيبتى السنيورة فايزة.. سأذهب لنفس المطعم واحتفل وحدى.. لكنى سأشعر صدقينى إنك معى.. وسأفرح والله وكأنك معى".

جدير بالذكر أن فايزة كمال توفيت يوم 26 مايو 2014 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.


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