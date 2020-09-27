وزير التعليم: إعلان تفاصيل القرار المنظم لـ مجموعات التقوية الثلاثاء

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتفاصيل مجموعات التقوية الجديدة يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر.
وقال وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة إلى منصة إدارة التعلم الخاصة بالمرحلة الثانوية، فستتم إضافة مناهج الثانوية العامة عليها قبل بدء الدراسة بأسبوع.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة إلى موضوع إضافة اللغة الفرنسية على بنك المعرفة والمنصات التعليمية فجارٍ العمل لإضافة محتوى بالفرنسية في أول شهر من بدء الدراسة.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تدريس المواد الأساسية سيكون على القنوات التعليمية هذا العام، أما المدرسة فستكون للتقييم والأنشطة وحصص المواد غير المضافة للمجموع فقط.
وقال وزير التربية والتعليم أرسلنا للمدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا لتطبيقها في المدارس في العام الدراسي الجديد.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020 /2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.
وسيتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لحضور الطلاب كالتالي:
- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:
-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.
- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".
- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".