وزير التعليم: إعلان تفاصيل القرار المنظم لـ مجموعات التقوية الثلاثاء

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتفاصيل مجموعات التقوية الجديدة يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر.





وقال وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة إلى منصة إدارة التعلم الخاصة بالمرحلة الثانوية، فستتم إضافة مناهج الثانوية العامة عليها قبل بدء الدراسة بأسبوع.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة إلى موضوع إضافة اللغة الفرنسية على بنك المعرفة والمنصات التعليمية فجارٍ العمل لإضافة محتوى بالفرنسية في أول شهر من بدء الدراسة.





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تدريس المواد الأساسية سيكون على القنوات التعليمية هذا العام، أما المدرسة فستكون للتقييم والأنشطة وحصص المواد غير المضافة للمجموع فقط.





وقال وزير التربية والتعليم أرسلنا للمدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا لتطبيقها في المدارس في العام الدراسي الجديد.



