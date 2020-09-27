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دراسة حديثة ومدارس مصرية بالخارج .. وزير التعليم يعلن عن خطة المناهج الجديدة.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن امتحانات الثانوية العامة مرت بنجاح كبير يشكر عليه رجال الوزارة وجميع الأجهزة المعنية لأنه كان تحديا كبيرا وملحمة كبيرة، فقد امتحنت الوزارة 652 ألف من طلبة الثانوية العامة و770 ألف في التعليم الفني.

وتابع «شوقي» خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أنه حتى الآن تلك الامتحانات لم تنتهي، فالوزارة أقامت دورا ثالثا لمن لم يمتحن الدور الثاني بسبب الأعذار، مضيفا أن ملحمة امتحانات الثانوية العامة نجحت فيها كل مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المناهج الجديدة من بداية التعليم إلى الصف الثالث تعتبر بناء للمناهج إلى الصف السادس الابتدائي، وهذا المنهج يعتبر منهجا جديدا كليا حقوقه تمتلكها مصر بالكامل، وذلك سيتم في منتصف 2021 .  

وأضاف طارق شوقي أن وزارة التعليم أصبحت تمتلك ماكينة تستطيع تصحيح امتحانات لـ 10 ملايين طالب، لذلك فهي تعتبر أقوى من ماكينات امتحانات الـ «ig» وامتحانات «sat»، وبذلك أصبحت مصر تمتلك أدوات تساوي الأدوات التي تمتلكها الشهادة البريطانية والأمريكية. 

ونوه إلى أن العديد من الطلبة المصريين بالخارج امتحنوا من خلال المنصة الجديدة في العديد من الدول مثل الكويت وتنزانيا وغيرها، والخطة المستقبلية هي فتح مدارس مصرية في الخارج تحتوي على مناهج مصرية بالكامل مثل الشهادات الأجنبية.
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