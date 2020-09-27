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أخبار العالم

موالين لـ داعش.. الأمن اللبناني يعلن مقتل منفذي الهجوم على قوات الجيش

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت قوات الأمن الداخلي في لبنان اليوم الأحد، مقتل  جميع عناصر المجموعة الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي خالد شمالي لبنان.

كان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أنه يلاحق بقية من الإرهابيين لتوقيفهم وكشف ملابسات الهجوم.

وأضاف أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد عن مقتل عسكريين من قواته في هجوم استهدفهم غربي البلاد.

وقال الجيش اللبناني إن عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسحلة شنت هجوما على مركز تابع للجيش غربي البلاد قتلوا أثناء الهجوم.

ونشر الجيش اللبناني بيانا أورد فيه تفاصيل الهجوم والرد عليه من قبل قواته، كذلك الخسائر التي نتجت عنه.

وقال بيان الجيش اللبناني:"أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية". 

وأضاف بيان الجيش اللبناني:"ردّت العناصر على مصدر النيران بالمثل، ونتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة". 

وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني يقوم الآن بعمل متابعة للحادث لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الهجوم الإرهابي.

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