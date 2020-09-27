في عيد ميلاد أروى جودة.. تعرف على عمرها الحقيقي وما سبب اعتذارها لوالدتها





وفي عيد الام، كانت اروى جودة وجهت الى والدتها اعتذار من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وكتبت اروى جودة :"كل سنة وانت أجمل وأطيب وأحن وأجدع أم، يا معلمتي و صديقتي و بنتي، آسفة على أي مرة ضايقتك فيها و شكرا على كل مرة سامحتيني فيها و صبرتي عليا لغاية ما الحياة تفهمني الدروس.. اللي عنادي منعني أفهمها منك.. بعشقك يا أمي ربنا يحفظك و يديكي الصحة والسعادة و راحة البال بحبك يا غزالتي".





وشاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل.



