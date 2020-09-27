AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير لبناني سابق وصهر الرئيس عون يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
جبران باسيل
جبران باسيل
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن جبران باسيل، الوزير اللبناني السابق وصهر الرئيس عون، اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، جاء فيه: "اكتشف النائب جبران باسيل البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا".

وتابع: "لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم أخيرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم افراديا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

وأضاف: "النائب باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين تغلبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".

وتوجه النائب باسيل مسبقا كل من يرغب بالاطمئنان عليه، وهو لا يريد أن يزعج‏ أحدا، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين إلكترونيا.

وحث كل اللبنانيين على التزام وسائل الحماية والعلاج من كورونا، وأخذ الأمر على محمل الجد، لما لهذا الفيروس من قدرة فتاكة على ضرب المجتمع وشله". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى أديب يحصل على أغلبية الأصوات لتسميته رئيسا لـ الحكومة اللبنانية

بعد حصوله على 90% من الأصوات.. الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب بـ تشكيل حكومة جديدة

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مصطفى أديب: نستهدف تشكيل فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية

ترشيحاتنا

قائد سيارة يدهس تمساحًا أثناء جولة في حديقة سفاري.. شاهد ما حدث

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

الدوري الإسباني .. لعنة البدايات تطارد كومان أمام فياريال

الشرطة الأمريكية تعثر على مخبأ سري أسفل مترو أنفاق نيويورك.. صور

الأهلي يبعد علي معلول عن المباريات.. واللاعب يغادر إلى تونس

الأحمر أم الأزرق أيهما أفضل .. تعرف على أنواع مياه الردياتير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

عن مسلسل ابنة السفير .. أنجين اكيورك ونسليهان أتاغول أفضل ممثل وممثلة في تركيا

أسعار موديلات نيسان 2020 في مصر.. صور