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محافظات

محافظ أسيوط: تطهير ترعة نجع حمادي بنطاق مركز البداري ورفع نواتج المخلفات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
تطهير ترعة نجع حمادي
تطهير ترعة نجع حمادي
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إيهاب عمر
شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة تطهير الترع والمصارف بقرى ومراكز المحافظة للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية حفاظًا على الرقعة الزراعية. 

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وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الري والزراعة وادارتهم في المراكز لشن حملات دورية وتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا لرفع المخلفات وتطهير الترع ورفع نواتج التطهير أولًا بأول مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة والتأكيد على وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم رفع ناتج تطهير الري للجانب الشرقي لترعة نجع حمادي بداية من مدرسة ممتاز نصار حتى كوبري مراد بالعقال البحرى خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة مسئولي الري وذلك بإستخدام المعدات اللازمة من حفارات ولوادر وقلابات وسيارات تابعة للوحدات المحلية والقروية لنقل القمامة والمخلفات إلى المقالب المخصصة لها ورفع المخلفات الناتجة عنها لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف لتستفيد منها كافة الأراض الزراعية حتى الموجودة بالمناطق البعيدة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على تنفيذ كافة أشكال الحفاظ على قطرة المياه وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع وتسهيل عمليات الري.
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