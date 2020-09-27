طارق الملا: نعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز "فيديو"

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الاستثمارات تبلغ 91 مليار جنيه لمشروعات البترول الخاصة بالتكرير، لافتًا إلى أن هناك 5 مشروعات خاصة بالتكرير رئيسية وتكلفتها 165 مليار جنيه، وتنتج 9.2 مليون طن سنويًا من البنزين والسولار ووقود الطيارات.





وأضاف وزير البترول، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات البترولية في مسطرد، أنه يتم تطوير بنيتنا الأساسية واستطعنا تزويد طاقات استيعاب الموانئ البترولية بدرجة 180% وزيادة مستودعات التوزيع بنسبة 50%.





وتابع: "زودنا بنسبة 32% أسطول النقل و26% لمنافذ البيع باستثمارات تصل إلى 48 مليار جنيه، مؤكدًا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تم اعتماده في 2018 وتم تحديث موقف استراتيجية التكرير".





وأوضح أنه يتم التأكد من أننا نواكب التغيرات العالمية لصناعة التكرير، كما يجب أن نتأكد من مواكبة التغيرات العالمية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال التكرير وتحقيق التكامل، لتحويل مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.