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حوادث

ضبط 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا بدمياط

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:03 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 600 كرتونة سجائر "مجهولة المصدر" بإجمالى 30000 علبة سجائر "مهربة جمركيًا" - مبلغ مالى ، بحوزة (3 أشخاص) داخل مخزن بدائرة مركز شرطة كفر سعد .

كما تم ضبط (4) سيارات تستخدم فى توزيع المضبوطات، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسجائر المضبوطة بقصد الإتجار .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الغش التجارى.

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