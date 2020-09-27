ضبط 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا بدمياط





تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 600 كرتونة سجائر "مجهولة المصدر" بإجمالى 30000 علبة سجائر "مهربة جمركيًا" - مبلغ مالى ، بحوزة (3 أشخاص) داخل مخزن بدائرة مركز شرطة كفر سعد .





كما تم ضبط (4) سيارات تستخدم فى توزيع المضبوطات، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسجائر المضبوطة بقصد الإتجار .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الغش التجارى.



