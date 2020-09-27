ضبط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بأسوان

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسوان تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من مسكن أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازة وإخفاء مواد مخدرة وأسلحة نارية.









عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه ، وبحــوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها - 2 فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار - كمية لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) بالإضافة إلى (سيارة بدون لوحات معدنية- مبلغ بسرقتها)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم .



