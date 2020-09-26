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حوادث

جرعة مخدرات زائدة.. تشريج جثة عاطل عثر عليه بجوار صندوق قمامة بمصر القديمة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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اسلام مقلد
كلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعين بتشريح جثة عاطل عثر على جثته بجوار صندوق قمامة بمنطقة مصر القديمة، واعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

كما كلفت جهات التحقيق بالتحري عن العاطل وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء وفاته واعداد تقرير بذلك.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل العثور على عاطل جثة هامدة بجوار صندوق قمامة بمنطقة مصر القديمة، تبين أن المتوفى يتعاطى الموادة المخدرة، واثناء سيرة فى الشارع متجها الى منزلة سقط بجوار صندوق القمامة بسبب تناولة جرعة زائدة وتوفى فى الحال.
 
وأضافت التحريات، أنه بفحص الجثة تبين أنه لا توجد أى أثار خارجية بالجثة، وتبين عدم وجود أى شبهة جنائية فى الواقعة.
 
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة بالشارع بمنطقة عزبة خير الله بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ع٠ش" في أواخر العقد الثانى من العمر، عاطل عن العمل يعيش بمنزل والده، وعدم وجود بها أي إصابات ظاهرية، مع وجود آثار كدمات نتيجة الارتطام بالأرض، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وبالكشف الطبي الأولي تبين أن الوفاة جاءت نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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