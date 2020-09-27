وزير البترول: مصر تحقق الاكتفاء الكامل من المواد البترولية 2023

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد مقر مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد ، وهو من أكبر مشروعات المنطقة، التي توفر العديد من الإمكانيات ، ويحقق الاكتفاء الذاتي، وذلك بحضور رئيس الوزراء ، ووزراء البترول، البيئة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.





وجاءت أهم تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا كالتالى :









قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الوزارة حظيت بدعم كبيرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية، والتى شهد خلالها قطاع البترول انجازات كبيرة وشهدت إشادات عالمية من كافة المختصين.





وأضاف " الملا" ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات البترولية فى مسطرد، أن موقف قطاع التكرير فى عام 2013 كانت قدرات مصافى التكرير ومجمعات البترول لإنتاج البنزين والسولار كانت 13.5 مليون طن سنويأ مقارنة بالاستهلاك 20.5 مليون طن .





وأشار إلى أن قطاع التكرير وقتئذ كان يتم من خلال 10 مصافى تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية و 4 مناطق جغرافية رئيسية .





ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير عام 2013 كان انتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير خاصة أن الموارد كانت مستنزفة فى دعم المحروقات وقتها والإنتاج كان لا يلبى الاستهلاك المحلى .





ولفت المهندس طارق الملا، وزير البترول، إلى أن الاستثمارات تبلغ 91 مليار جنيه لمشروعات البترول الخاصة بالتكرير، لافتًا إلى أن هناك 5 مشروعات خاصة بالتكرير رئيسية وتكلفتها 165 مليار جنيه، وتنتج 9.2 مليون طن سنويًا من البنزين والسولار ووقود الطيارات.





وأضاف وزير البترول ، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات البترولية في مسطرد، أنه يتم تطوير بنيتنا الاساسية واستطعنا تزويد طاقات استيعاب الموانئ البترولية بدرجة 180% وزيادة مستدوعات التوزيع بنسبة 50%.





وتابع: "زودنا بنسبة 32% أسطول النقل و26% لمنافذ البيع باستثمارات تصل إلى 48 مليار جنيه، مؤكدًا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تم اعتماده في 2018 وتم تحديث موقف استراتيجية التكرير".





وأوضح أنه يتم التأكد من أننا نواكب التغيرات العالمية لصناعة التكرير، كما يجب أن نتأكد من مواكبة التغيرات العالمية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال التكرير وتحقيق التكامل، لتحويل مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.













أشار المهندس طارق الملا ، وزير البترول إلى أن أسباب تحقيق مصر اكتفائها الذاتي من البنزين والسولار، ترجع لبعض المشروعات والقرارات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة .





وأضاف المهندس طارق الملا ، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أنه من ضمن تلك المشروعات، توسعات الاسكندرية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لعام 2016 .





وأشار "الملا" ، إلى أن تحسين منظومة التسعير في الوقود ، أدى لوفر في استهلاكه ، لافتا إلى أن تغيير مزيج الطاقة ، سبب في تحويل محطات الطاقة للغاز الطبيعي، وتوفير 500 ألف طن سولار، كانت تستخدم في محطات الكهرباء .





وأوضح "الملا" ، أنه خلال الثلاث سنوات القادمة ، ستحقق مصر الاكتفاء الكامل من من المواد البترولية ، من خلال بعض التسوعات في إنشاء مصانع الطاقة.





قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الشركة المصرية للتكرير احد اهم القطاعات البترولية فى مصر وتتبع أحدث نظم إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وصمم ليتوافق مع أعلى المعايير العالمية .





وأضاف وزير البترول ، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات البترولية فى مسطرد، أنه ساهم فى تطبيق التحسينات البيئية فى المناطق المجاورة وتحسين المكان البيئى كله للمصنع، مؤكدًا أن المشروع يقلل الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك.





وتابع أن الطاقة الانتاجية للشركة تقدر بـ 4.7 مليون طن سنويًا وتكلفته الاستثمارية 70 مليار جنيه، ويعمل على تأمين توافر منتجات من خلال الانتاج المحلى زيادة انتاج السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 15% ويوفر فرص عمل كثيرة والمردود الاقتصادى له توفير 1.6 مليار حجنيه من اعباء الاستيراد مما يعطى اجمالى عام 6.4 مليار جنيه سنويًا .









وأوضح أن المشروع مر بعدد من التحديات منذ بدايته وتم تسلميه للمقاول العام فى عام 2014م، وتم العمل على التشغيل والصيانة من خلال المشروعات القومية الوطنية.









أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه تم تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعى بعد الاكتفاء الذاتى منه، مشيرا إلى أننا سنصل لـ 12 مليون طن استهلاك في عام 23 من الغاز الطبيعى .





وأضاف طارق الملا ، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي اليوم، أن معدلات الإنتاج منه فى حدود 4.5 مليون طن وتستمر هكذا هذه الفترة ، بينما يبلغ إجمالي العجز منذ عام 2016 وحتى عام 2023 حوالى 29 مليون طن .





ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير عام 2013 كان إنتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير، خاصة أن الموارد كانت مستنزفة فى دعم المحروقات وقتها والإنتاج كان لا يلبي الاستهلاك المحلى .





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ،مقر مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد ، وهو من أكبر مشروعات المنطقة ، التي توفر العديد من الامكانيات ، ويحقق الاكتفاء الذاتي ، ويوفر 18 ألف فرصة عمل ، ويساعد على إكتفاء مصر من البنزين والسولار ، بتكلفة 300 مليون دولار سنويا ، وينتج 4 مليون طن من المواد البترولية .



