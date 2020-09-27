مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية والتى شهد خلالها قطاع البترول إنجازات كبيرة وشهدت إشادات عالمية من جميع المختصين.











وأضاف "الملا"، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات البترولية فى مسطرد، أنه فى عام 2013 كانت قدرات مصافى التكرير ومجمعات البترول لإنتاج البنزين والسولار 13.5 مليون طن سنويا مقارنة بالاستهلاك 20.5 مليون طن.











وأشار إلى أن قطاع التكرير وقتئذ كان يتم من خلال 10 مصافى تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية و4 مناطق جغرافية رئيسية.





ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير عام 2013 كان إنتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير، خاصة أن الموارد كانت مستنزفة فى دعم المحروقات وقتها والإنتاج كان لا يلبى الاستهلاك المحلى.