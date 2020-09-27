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ديني

وزير الأوقاف: سيسجل التاريخ بحروف من نور جهودِ الرئيس السيسي في إنقاذ الوطن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية -حفظه الله- من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله -عز وجل- له، فلم تقف جهود الرئيس عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله -عز وجل- وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان، وخاض بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.

كما وجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة والعاملون بها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للعلم والعلماء والفكر الوسطي المستنير، وتفضل بالتوجيه بصرف مكافأة تميز علمي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من العاملين بالوزارة، وذلك لكل من حصل أو يحصل على الماجستير والدكتوراه تشجيعًا للبحث العلمي وصقل مواهب الأئمة والعاملين بالأوقاف علميًّا ومهنيًّا.

كما أكد قيادات وأئمة الأوقاف والعاملون بها على أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأنهم يعاهدون الله (عز وجل) ويعاهدون على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي لكل دعاة الفوضى والهدم، وهم إذ يشكرون سيادته على ذلك يسألون الله العلي العظيم أن يحفظه قائدًا عظيمًا لمصرنا الحبيبة، وأن يحقق لها على يد سيادته كل التقدم والازدهار والرقي.
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