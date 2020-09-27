رئيس وزراء أرمينيا يرد على تركيا: لسنا من نهدد المنطقة بل أنتم

دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم لضمان عدم تدخل تركيا في التوترات الأخيرة بإقليم ناجورنو كاراباخ، وفق ماذكرت صحف دولية.





قال رئيس وزراء أرمينيا إن تصرفات تركيا تزعزع استقرار جنوب القوقاز والمناطق المجاورة، في ردٍ منه غير مباشر على الرئيس التركي الذي كال الاتهامات لأرمينيا.





في هجومٍ حاد وحثٍ على العنف وعدم التهدئة بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقفه المعادي لأرمينيا، متهمًا إياها ببدء الهجوم على أذربيجان، مشيرًا بذلك إلى أن عليها تحمل تبعاته.





وفي بعدٍ عن كل خطاب دبلوماسي معمول به في مثل هذه المواقف المتوترة، اتهم أردوغان أرمينيا بالوقوف كعائق أمام الهدوء والاستقرار في كامل المنطقة، معتبرًا إياها العقبة الرئيسة في تحقيق الاستقرار حول إقليم ناجورنو كاراباخ.





وأعلن أردوغان عن وقوف تركيا بشكل واضح وعلني إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، مثلما قالت حكومته قبل أن يطلق تصريحاته.









وتعهدت تركيا في أول رد لها على اشتعال القتال بين دولتي أذربيجان وأرمينيا، بدعم الطرف الآذري، متخلية عن الحياد اللازم دوليًا، وطلبات التهدئة.



