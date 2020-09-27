AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء أرمينيا يرد على تركيا: لسنا من نهدد المنطقة بل أنتم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:06 م
رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا
Advertisements
محمد علي
دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم لضمان عدم تدخل تركيا في التوترات الأخيرة بإقليم ناجورنو كاراباخ، وفق ماذكرت صحف دولية.

قال رئيس وزراء أرمينيا إن تصرفات تركيا تزعزع استقرار جنوب القوقاز والمناطق المجاورة، في ردٍ منه غير مباشر  على الرئيس التركي الذي كال الاتهامات لأرمينيا.

في هجومٍ حاد وحثٍ على العنف وعدم التهدئة بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقفه المعادي لأرمينيا، متهمًا إياها ببدء الهجوم على أذربيجان، مشيرًا بذلك إلى أن عليها تحمل تبعاته.

وفي بعدٍ عن كل خطاب دبلوماسي معمول به في مثل هذه المواقف المتوترة، اتهم أردوغان أرمينيا بالوقوف كعائق أمام الهدوء والاستقرار في كامل المنطقة، معتبرًا إياها العقبة الرئيسة في تحقيق الاستقرار حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأعلن أردوغان عن وقوف تركيا بشكل واضح وعلني  إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، مثلما قالت حكومته قبل أن يطلق تصريحاته.


وتعهدت تركيا في أول رد لها على اشتعال القتال بين دولتي أذربيجان وأرمينيا، بدعم  الطرف الآذري، متخلية عن الحياد اللازم دوليًا، وطلبات التهدئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جلسة مباحثات ومؤتمر صحفي بين وزيري خارجية مصر وأرمينيا اليوم

أول رد روسي على اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

مطلب فرنسي أوروبي فوري لوقف القتال بين دولتين

تصب الزيت على النار.. تركيا تكشف موقفها من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

اتصالات روسية على أعلى المستويات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

تصريح غريب لأردوغان عن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

ترشيحاتنا

خاص .. تسريبات صفقة الأهلي الجديدة تشعل الغضب فى وادي دجلة

مفيش كلام من ده.. الرئيس السيسى يرد على أقاويل تطوير مصر الجديدة ومدينة نصر لخدمة أشخاص بعينهم

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

الطيران المدني الكويتي: التشغيل التجاري لمطار الكويت مع 9 دول فقط حتى الآن

انهيار زوجة وابنة المنتصر بالله أثناء تشييع جثمانه.. فيديو

أبرز 10 تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى: مصر ناسها طيبين وإحنا بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نحمي بلدنا.. ويحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا.. وصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور

مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور