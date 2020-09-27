كل ما تريد معرفته عن برنامج الدراسات العليا بعلوم القاهرة.. التخصصات وشروط الالتحاق

يسعى الكثير من طلاب الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد من طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة لاستكمال دراستهم بالكلية والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه





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ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الشروط الخاصة بقيد الطالب بالدراسات العليا ، وكذلك التخصصات والبرامج الدراسية الموجودة بالكلية:





شروط قيد الطالب بدرجة الماجستير في العلوم أو دبلومات الدراسات العليا :-

- أن يكون الطالب حاصلا علي درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ويشترط بالنسبة لدرجة الماجستير أن يكون التقدير العام جيد ولا يقل تقديره في ماده التخصص التي يسجل فيها عن جيد .

– يجوز قيد الطالب لدرجة الماجستير من بين الحاصلين علي تقدير عام مقبول في درجة البكالوريوس بشرط حصولهم علي احدي دبلومات التخصص بتقدير ( جيد جدا ) على الاقل .

– يجوز قبول الطلاب المتقدمين للدبلوم من غير الحاصلين علي بكالوريوس العلوم في التخصص المطلوب بعد نجاحهم في مقررات تأهيلية طبقا لمتطلبات القسم المختص ومدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا عام أكاديمي ، يتفرغ خلالها الطالب لدراسته النظرية والعملية والتدريبية حسب الجدول المعلن من الاقسام المختصة .

– موافقة جهة العمل ( لمن يعملون ) علي القيد .

– أن يقدم الطالب شهادة البكالوريويس مع شهادة بتقديرات ودرجات المواد خلال دراسته للبكالوريوس .

– أن يقدم الطالب ما يثبت موقفه من التجنيد .

– موافقة هيئة التدريب بالنسبة لضباط القوات المسلحة وموافقة وزارة الداخلية بالنسبة لضباط الشرطة .





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الأقسام والبرامج الدراسية وشروط الالتحاق بكل قسم :-

- قسم الفيزياء الحيويه :

ويقبل تخصصات ( فيزياء حيوية – فيزياء – بيولوجى – كيمياء) من خريجى كليات العلوم وكذلك حمله البكالوريوس فى العلوم الطبية .

- قسم الفيزياء :

- دبلوم مفاعلات نوويه

- دبلوم فيزياء اشعاعيه

- دبلوم الطاقه الشمسيه

- قسم الجيوفيزياء :

و يكون القبول من بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم تخصص جيولوجيا أوجيوفيزياء .

- قسم الكيمياء :

- كيمياء تحليليه ،حيث يشترط الحصول على بكالوريوس العلوم فى تخصص الكيمياء (المنفرد أوالمزدوج)

- الكيمياء الحيوية :

ويقبل القسم الطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم في تخصص كيمياء حيوية أوكيمياء - كيمياء حيوية .

- قسم الجيولوجيا ويقبل تخصصات :

- جيولوجيا البترول

- جيولوجيا الهندسية

- جيولوجيا الرواسب والخامات والتنقيب عن المعادن

- جيولوجيا التطبيقات الجيولوجية في ترميم المواقع الاثرية.

- تحليل المعلومات الجيولوجية في مجالات علوم الارض والبيئة.

ويشترط للقيد بالدبلوم السابق أن تتضمن دراسه الطالب لدرجه البكالوريوس أو ما يعادله دراسه مادة الجيولوجيا ثلاث سنوات.

- قسم النبات والميكروبيولوجي ويشترط :

- أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم أو ما يعادلها أو حاصلا على درجة بكالوريوس فى الزراعه( للشعب التى تدرس بالغه الانجليزيه) أو الصيدله على أن تكون دراسة الطالب لدرجة البكالوريوس قد تضمنت مقررات تخصصية في الميكروبيولوجي ، علما بأن الدراسه باللغه الإنجليزية في الدبلومة بشرط الحصول على تقدير عام جيد فى درجة البكالوريوس.

- قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجويه وينقسم إلى :

- تأهيلى فلك ، ويقبل خريجي كليات العلوم والهندسة أقسام الفيزياء والرياضيات والكيمياء وتخصصات العلوم الهندسية بأنواعها المختلفه على أن يكون قد درس رياضيات وفيزياء وفي مستوى يقبله مجلس القسم.

– دبلوم أرصاد الجوية ، ويقبل خريجي القسم شعبه ( فيزياء - علوم جوية) بتقدير مقبول أو خريجي كليات العلوم الهندسة والحاسبات بحيث يكون مستوى دراسته في الفيزياء والرياضيات يقبله مجلس القسم.

- علوم فضاء :