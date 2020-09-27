AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد استشهاد 2 من الجيش اللبناني.. بيان هام من وزيرة الدفاع زينة عكر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:41 م
وزارة الدفاع اللبنانية
وزارة الدفاع اللبنانية
Advertisements
محمود نوفل
أكدت  نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن التعاون والتنسيق بين القوي الأمنية ومؤسسة الجيش أمر هام للغاية في إشارة منها الي التعاون بين قوات الجيش وقوي الأمن الداخلي في ملاحقة العناصر الإرهابية في منطقة وادي خالد.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية في بيان لها اليوم : مرة أخرى تتثبت أهمية التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وهنا ننوه بالعملية النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بمؤازرة الجيش، في منطقة وادي خالد ضد الإرهابيين الذين يحاولون الإخلال بالأمن وزرع الفتنة.

وذكرت الوزيرة اللبنانية في بيانها قائلة : جريمة إرهابية جديدة تطال الجيش اللبناني والمؤسسة  العسكرية، وتؤدي الى إستشهاد خيرة شبابنا في مركز عسكري  تابع للجيش في محلة عرمان  في شمال لبنان. 

 كما أكدت أن الجيش اللبناني سيبقى على جهوزيته من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه، لافتة الي ان التضحيات التي قدمها على مذبح الوطن إلا خير دليل على أنه في المرصاد لأي محاولات للعبث بالأمن والإستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف.

كما تقدمت بتعازيها الي اسر الشهداء حيث قالت : أتقدم بأحر التعازي من أهالي العسكريين الشهيدين العريف محمد خالد النشار والعريف أحمد خالد صقر، اللذين إستشهدا  دفاعا عن لبنان كما أتقدم بالتعازي أيضا من منطقة عكار. رحمهما الله ورحم شهداء الوطن".

وكانت إشتباكات وقعت مساء الأمس في وادي خالد بين القوة الضاربة في شعبة المعلومات ومجموعات إرهابية حيث نفذت القوة الضاربة في شعبة المعلومات ، في عملية استباقية، غارة ميدانية على مكان كان يجتمع فيه عناصر من 3 خلايا ارهابية في منطقة معزولة في خراج بلدة الفرض في وادي خالد - عكار عند الحدود اللبنانية - السورية وفق ماذكره موقع لبنان 24.

وكشفت مصادر امنية  أن عناصر الخلايا الموجودة كانوا يجتمعون للتحضير لعمليات امنية حيث ان العناصر هم تابعون لمجموعة الارهابي القتيل "ابو سليمان الدندشي" و الارهابي القتيل "خالد التلاوي" واحد السوريين الذي يترأس خلية ارهابية سورية.

وافادت المصادر بأن القوة الضاربة قامت بالاشتباك مع المجموعة الارهابية داخل المنزل الذين يجتمعون فيه حيث حصل تبادل لاطلاق النار والقذائف الصاروخية ما ادى لهدم سقف المكان الموجودين داخله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من يحكم لبنان بعد استقالة الحكومة؟.. وزيرة دفاع لبنان المستقيلة تجيب

لم أعلم بتواجد مواد متفجرة في المرفأ .. وزيرة دفاع لبنان المستقيلة: كلنا تحت طائلة القانون

وزيرة دفاع لبنان المستقيلة: نشكر مصر على مساعدتنا وطالبنا بتشكيل لجنة للإشراف على توزيع المساعدات

مصادر لبنانية تكشف تفاصيل العملية العسكرية ضد الإرهابين في وادي خالد

موالين لـ داعش.. الأمن اللبناني يعلن مقتل منفذي الهجوم على قوات الجيش

ليلة دامية .. الجيش اللبناني يتصدى ببسالة لهجوم إرهابي لـ داعش.. تفاصيل

ترشيحاتنا

موجز السوشيال: إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال.. وأحمد عيد عبد الملك يراهن على بامبو

مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013

اللجوء للهجوم.. رضا شحاتة يستقر على تشكيل الجونة فى مواجهة الزمالك

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

بعد تلقيه عروضا أوروبية.. يوسف البلايلي يقرر فسخ تعاقده مع أهلي جدة

بتوجيهات من السيسي .. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخطط .. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

دراسة تكشف مراحل فيروس كورونا في الهواء.. كيف ينتقل للأشخاص؟

منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا