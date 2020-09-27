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فن

حمل ندا موسى يربك أحداث "الوجه الآخر"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
تصاعد جديد تشهده حلقات مسلسل «الوجه الاَخر»، الذي يشارك في بطولته ماجد المصري، وندا موسى، ويعرض حاليًا على شبكة «سي بي سي».


واكتشفت «فرح- ندا موسى» حملها من زوج شقيقتها «يحيى- ماجد المصري»، وهو الأمر الذي لم يكن في حساباتهما إطلاقا، وزاد الأمر تعقيدًا عندما اكتشف الأطباء خطورة على صحة فرح من الاجهاض، لأنها تعاني من سيولة في الدم، وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد الأحداث بقوة وإرباكها في الوقت نفسه، فهل ستحافظ «فرح» على الجنين رغم أنه من علاقة غير شرعية للحفاظ على صحتها؟ وهل سيخاطر يحيى بصحتها و يحاول إجهاضها مهما كلفه الأمر؟ فالأحداث تعقدت، ولكن ستكشف لنا الحلقات القادمة ماذا سيحدث بينهما؟

وقالت «ندا»، عن أحداث المسلسل، هناك العديد من المفاجاَت لم تكشف بعد، ونحن الاَن في بداية الأحدث وتشهد الحلقات المقبلة تطورات عدة ستقلب الأحداث حتى الحلقة الأخيرة.

وتابعت: «لا أريد أن أحرق الأحداث ولكن انتظروا المفاجاَت».

يذكر أن مسلسل «الوجه الاَخر» يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.
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