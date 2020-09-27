الأمم المتحدة تطالب أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق النار فورا

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل