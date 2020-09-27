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إلهام أبو الفتح
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الأحد 27 سبتمبر 2020 - 15 : 09 م
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أخبار العالم
الأمم المتحدة تطالب أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق النار فورا
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:05 م
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أحمد قاسم
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الكلمات المفتاحية
قره باغ
رئيس وزراء أرمينيا
الجيش الاذربيجاني
أذربيجان وأرمينيا
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