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محافظات

الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
الداودي يشهد المباراة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
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يوسف رجب

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المباراة  النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة رجال بالصالة المغطاة لمعسكر قنا الدائم بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، وكمال شلبي السكرتير العام والدكتور عمر موسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف موسي، عميد كلية التربية الرياضية وعدد من مسئولي الرياضة بالمحافظة.

هنأ محافظ قنا، اللاعب ألبير صموئيل، الفائز بالمباراة النهائية والبطولة علي حساب اللاعب عماد نصر، صاحب المركز الثاني وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة.

وأشاد محافظ قنا، بالأداء الرائع من اللاعبين طوال فترة المباراة، الذى أمتع الجماهير المشاركة.

كما سلم محافظ قنا، الميداليات لـ 18 لاعب ولاعبه الفائزين بالمركزين الأول والثاني ببطولات منطقة قنا لتنس الطاولة للكبار والناشئين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتسخير كافة الإمكانيات الرياضية المتاحة فى توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم فى ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم وصقل مواهبهم بالرياضات المختلفة.

وأشار محافظ قنا، إلى انتقاء المتميزين من أبناء قنا ودعمهم فى تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات.

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الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
الداودي يشهد المباراة النهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة
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