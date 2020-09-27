بعد افتتاح الرئيس السيسي لمجمع مسطرد.. البترول تعلن خبرا سارا للمصريين

قال المهندس محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول والثروة المعدنية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لـ مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، يعتبر من أكبر مصانع التكرير بـ الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن هذا يعطى إضافة قوية لمصر.





وأضاف رئيس النقابة العامة للبترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الدكتور طارق الملا وزير البترول وضع هذه الخطة فى 2018، وكانت ضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير قطاع البترول.





وأشار إلى أن مصر كانت تنتج المازوت وتقوم بتشغيل به محطات الكهرباء، ولكن اليوم أصبح لدى مصر حقل ظهر، وأصبح لدينا أنتاج كبير من البترول.





ولفت إلى أن المازوت أصبح ليس له قيمه، ولذلك مصر تقوم بعمل مصانع تكرير وفى الفترة المقبلة سيكون هناك ثلاث مصانع منهم واحد فى أسيوط و أخر فى السويس





وأوضح أن هناك خبرا سارا للمصريين وهو أن هناك خطة فى 2023 لتصدير بعض هذه المنتجات للخارج، مؤكدًا أن معدلات الاستيراد انخفضت في الفترة الأخيرة.