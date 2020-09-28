مانشيستر يونايتد يقترب من التعاقد مع نجم تشيلسي

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع لاعب تشيلسي نجولو كانتي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، حسب ما أفادت تقارير صحفية إنجليزية.









ويحوم الغموض حول مستقبل لاعب الوسط الفرنسي في ستامفورد بريدج، حيث ارتبط بخطوة الرحيل عن البلوز هذا الصيف.





وذكرت تقارير في الفترة الأخيرة أن إنتر ميلان لديه رغبة قوية في ضم كانتي، ولكن النادي الإيطالي نفى ذلك.









وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات نجولو كانتي من صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأفادت أن مانشستر يونايتد بدأ أولى تحركاته حيث تواصل بالفعل مع ممثلي كانتي لبحث مدى إمكانية نقله إلى الأولد ترافورد.





وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن أي اتفاق سيعتمد على مدى إمكانية موافقة كانتي على تخفيض راتبه الأسبوعي الذي يُقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني.