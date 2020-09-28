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اقتصاد

أسهم أوروبا تقفز بعد بيانات من الصين وانتعاش البنوك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
الاسهم الأوربية
الاسهم الأوربية
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وكالات

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بشكل جزئي من خسائر ضخمة تكبدتها الأسبوع الماضي، بدعم من أرباح إيجابية للشركات الصناعية في الصين وقفزة لأسهم كومرتس بنك الألماني بعد أن عين رئيسا تنفيذيا جديدا.

وارتفع سهم كومرتس بنك 4.3 بالمئة بعد أن عين مانفريد كنوف المدير الكبير في دويتشه بنك المنافس ليقود البنك، الذي يعاني من اضطرابات عقب الاستقالة المفاجئة لرئيسة التنفيذي في أوائل يوليو تموز.

وارتفع سهم اتش.اس.بي.ٍسي هولدنجز 10.1 بالمئة بعد أن عززت مجموعة التأمين الصينية بينج آن، أكبر مساهم في المصرف البريطاني، حصتها.

وربحت أسهم البنوك 3.6 بالمئة لترتفع من أدنى مستوى على الإطلاق الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وارتفع أسهم أرسيلور ميتال ثمانية بالمئة بعد أن اتفقت كليفلاند-كليفز على شراء الأصول الأمريكية لشركة صناعة الطلب مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض الأسبوع الماضي 3.6 بالمئة.

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