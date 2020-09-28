الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها





وتابعت الاعلامية راندا فكري، أن فكرة البرنامج ظهرت لها من خلال زيادة حالات الطلاق في المجتمع، وتأخر نسب الزواج، وخاصة الرجال لسن كبير، وتداول الرجال العديد من الكلام حول عدم وجود برنامج للدفاع عن الرجل والاستماع إلى ارائه.









وأضافت راندا فكري، أنها تعرضت لهجوم من السيدات بعد إذاعة الحلقات الأولى من البرنامج من السيدات على الرجال، واعتراض بعض السيدات على حقوق الرجال.





أن بعض الرجال لديها قدرة تحمل وصبر أكثر من النساء، وتحاول بشتى الطرق امتصاص الغضب من السيدة. ومن ابرز المشكلات التى واجهت الرجال، هي المعاملة السيئة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق ، وتعد من أهم وأقوى المشكلات التى يتعرض لها الكثير للظلم، وخاصة الأطفال، مضيفة أن بعض السيدات تمنع أزواجها من رؤية الأطفال، و





وأضافت ان بعض الرجال تتعرض لبعض التعليقات غير المقبولة من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.





وإليكم التفاصيل عبر الفيديو التالي....