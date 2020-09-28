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مرأة

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:31 م
راندا فكري
راندا فكري
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نهى هجرس- حياة عبد العزيز- ندى حمدي
قالت الإعلامية راندا فكري، مقدمة برنامج انت الراجل لـ "صدى البلد"، بأن برنامج انت الراجل الذى تقوم بتقديمه يعبر عن مشاكل الرجل الخاصة ومطلباته، ويعبر من خلاله عن رأيه وحياته.

وتابعت الاعلامية راندا فكري، أن فكرة البرنامج ظهرت لها من خلال زيادة حالات الطلاق في المجتمع، وتأخر نسب الزواج، وخاصة الرجال لسن كبير، وتداول الرجال العديد من الكلام حول عدم وجود برنامج للدفاع عن الرجل والاستماع إلى ارائه.


وأضافت راندا فكري، أنها تعرضت لهجوم من السيدات بعد إذاعة الحلقات الأولى من البرنامج من السيدات على الرجال، واعتراض بعض السيدات على حقوق الرجال.

ومن ابرز المشكلات التى واجهت الرجال، هي المعاملة السيئة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وتعد من أهم وأقوى المشكلات التى يتعرض لها الكثير للظلم، وخاصة الأطفال، مضيفة أن بعض السيدات تمنع أزواجها من رؤية الأطفال، وأن بعض الرجال لديها قدرة تحمل وصبر أكثر من النساء، وتحاول بشتى الطرق امتصاص الغضب من السيدة.

 وأضافت ان بعض الرجال تتعرض لبعض التعليقات غير المقبولة من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم التفاصيل عبر الفيديو التالي....
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