جبروت زوجة أب| متصل لـ راندا فكرى: مراتي عاوزة ترمي بناتي في الشارع أو ملجأ

قال عمرو عثمان، إنه أب مطلق ولديه ثلاث بنات، متابعا: "ربنا اراد أنى اتجوز وعرفتها عن طريق الشغل.. وكانت أيضا مطلقة ولديها ثلاث أطفال".





وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "أنت الراجل" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية راندا فكرى، أنه أضاع عمره وباع شقته من أجل ان يعيش بجانبها بناء على طلبها.





وتابع: "بعدين لقيتها بتقولى ي أنا يا عيالك.. سالتها ازاى و أربى عيالى فين.. قالتلى معرفش"، مضيفا :قولتلها طب اوديهم فين.. قالتلي إنشالله توديهم ملجأ".





وأكد أنها أعطت له الإختيار بين رمى بناته الثلاثة وبين رمى ابنته منها، لافتا: قالتلى إنشالله توديهم الملجأ.. وأهلى ضغطوا عليا أنهم ياخدوا البنات خلال شهر أو شهرين حتى تكون الأمور جيدة".





وتابع أنه قام بقبول ذهابهم إلى منزل والدته بقرار من أهله، قائلا: "فى وسط الشهرين روحت لبناتى أزورهم.. رجعت لقيتها أخدت العفش بالكامل.. وبقالنا سنة بينا محاكم".



