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رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى - ابانوب نبيل
بعد حصوله على بطولة الدوري المصري الممتاز ، وفوزه في مباراته الأخيرة أمام نادي طنطا يستعد النادي الأهلي للقاء نادي الترسانة في دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر على ملعب الإنتاج الحربي ، كما يستعد نادى الزمالك للقاء فريق سموحة .

ورصدت عدسة صدى البلد، توقعات الجمهور لمباراة الأهلى مع الترسانة والزمالك مع فريق سموحة فى كاس مصر . 

في البداية أدلي محمد صبرى، بتوقعه لنتيجة مباراة الزمالك مع سموحة ٣/١ لصالح الفريق الأبيض ،كما أضاف أن نادى سموحة قوى في الوقت الحالى وستكون مباراه قوية وجذابة بين الفريقين .

وأضاف حسن مصطفي ، أن نادى الترسانة يمر بفترات صعبة وستكون المواجهة محسومة بنسبة كبيرة لصالح النادى الأهلى ٣/٠ .

وتابع على محفوظ، ان النادى الأهلى أقوى من الترسانة برغم التقلبات الذى يمر بها ولكن خبرته تفوق ،وسوف يحصل على البطولة الثانية في الدورى وبطولة الكأس المصرى.
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