AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| أزمة مايوه عارفة عبد الرسول.. ظهور لـ شقيقة زينة بعد قضية أحمد عز

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:00 م
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

نشرت ياسمين رضا -شقيقة الفنانة زينة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها وهي تصفف شعرها، في أول ظهور لها بعد الحكم في القضية بينها وبين الفنان أحمد عز، ومطالبة الأخير لها بالتعويض. 

أثارت الفنانة عارفة عبد الرسول، جدلا كبيرا الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بالمايوه، وتلقت هجوما عنيفا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة.

نعى الفنان الكويتي داوود حسين، الفنان المنتصر بالله، الذي وافته المنية أول أمس السبت، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعًا مونتي.. إسعاد يونس تنعي الراحل المنتصر بالله

موجز السوشيال ميديا| نجوم الفن ينعون المنتصر بالله بكلمات مؤثرة.. ياسمين عبد العزيز تستعرض أنوثتها.. غادة عبد الرازق تبرز جمالها بهذه الإطلالة

أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

بعد ظهورها بالمايوه.. معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

أخبار الفن .. الجمهور يبحث عن دينا الشربيني .. بعد ظهورها بالمايوه.. معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

الفنان الكويتي داوود حسين ينعى المنتصر بالله: لن ننساك يا مونتي

ترشيحاتنا

تفاصيل مصرع عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة في اشتباك مع قوات الأمن بالقلج

هتك عرضه.. سباك الشرقية خطف طفلا وخدره واعتدى عليه بمنزل مهجور

بعد وفاة طفل بورسعيد بسببها.. كوارث صحية من لعبة PUBG

في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على حقيقة زواجه من نجوى فؤاد

انتظروا الرد.. إبراهيم سعيد يتوعد رضا عبد العال علناً بعد مناوشتهما الأخيرة

عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابتسامة هوليود .. اصنع هذا المعجون الخارق في المنزل

هوندا Honda تطرح أول سيارة كهربائية طراز SUV .. صور

نشرة المرأة والصحة.. أسباب الإصابة بجلطات الدم.. تعرف على تأثير فيروس كورونا بعد خروجه من الجسم.. وإطلالات أثارت الجدل لـ دينا الشربيني