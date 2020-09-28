أخبار الفن| أزمة مايوه عارفة عبد الرسول.. ظهور لـ شقيقة زينة بعد قضية أحمد عز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها.





نشرت ياسمين رضا -شقيقة الفنانة زينة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها وهي تصفف شعرها، في أول ظهور لها بعد الحكم في القضية بينها وبين الفنان أحمد عز، ومطالبة الأخير لها بالتعويض.





أثارت الفنانة عارفة عبد الرسول، جدلا كبيرا الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بالمايوه، وتلقت هجوما عنيفا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة.





نعى الفنان الكويتي داوود حسين، الفنان المنتصر بالله، الذي وافته المنية أول أمس السبت، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام.



