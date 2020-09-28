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فن

برفقة زوجها ..هند عبد الحليم تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة ترتدى فستانا باللون الاسود برفقة زوجها.


وعلقت هند عبد الحليم قائلة :"صباح الخير".


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واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى وحضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى  وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات. 

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" . 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف
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