AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان أسود.. هند عبد الحليم تبرز جمالها بصورة سيلفي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:43 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
Advertisements
محمد بدران



شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة ترتدى فستان باللون الاسود مكشوف الكتفين، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على الماكياج الجذاب و المميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها.


واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى  وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات. 

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" . 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

View this post on Instagram

🦹🏼‍♀️🖤

A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هند عبد الحليم في أحدث إطلالة لها

بالأسود.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة جذابة

هند عبد الحليم تتألق في أحدث إطلالاتها.. شاهد

برفقة خطيبها.. هند عبد الحليم تشارك جمهورها صورة جديدة

شاهد.. هند عبد الحليم في أحدث إطلالة لها

بإطلالة بيضاء.. هند عبد الحليم تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

ترشيحاتنا

من بينها تصاريح حفر.. 5 إجراءات لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية

تأكل أكبادها وقلوبها.. شاهد الحيتان تقتل أسماك القرش على سواحل جنوب أفريقيا

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

مجلس الشيوخ يستقبل أعضاءه الجدد باستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب

حبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

اللى باعنا خسر دلعنا.. رمضان صبحى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أمراض القلب تصيب البالغين فقط؟.. جمال شعبان يكشف الحقيقة

آخرها x6 لـ عمر كمال.. أسعار سيارات نجوم المهرجانات في مصر

بإطلالة صيفية.. ميريام فارس تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها