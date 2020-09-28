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فن

رامي صبري يحتفل بوصول أغنية "تعالى" لـ 30 مليون مشاهدة.. شاهد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل الفنان رامى صبرى بتحقيق اغنية " تعالى " 30 مليون مشاهد على يوتيوب ونشر مقطع قصير من الاغنية عبر موقع انستجرام .

وعلق رامى صبرى قائلا " 30 Million views on Youtube. Thank you شكرًا ٣٠ مليون مشاهدة على يوتيوب لأغنية #تعالي.


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يستعد النجم رامي، لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خليني أشوفك تاني» خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة السينجل.


 الأغنية الجديدة انتهى رامي من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وماستر جلال الحمداوي وإنتاج R Music Production.


وكان "نجم العرب" طرح خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل أقل من شهرين وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.
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