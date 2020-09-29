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توك شو

حملة "انتي الأهم" تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة عنتيل التجمع.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
حملة انتي الأهم
حملة انتي الأهم
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محمود محسن
أكدت مي عبد الهادي، المستشار الإعلامي لحملة "انتي الأهم"  أن واقعة عنتيل التجمع حوادث استثنائية في المجتمع المصري، مؤكدة ان الغرض الأساسي للحملة يهدف إلى مساعدة الفتيات.


وأضافت عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten ،أنه تم جمع عدد من المعلومات من أكثر من فتاة عن نفس الشخص "عنتيل التجمع" ، ونشجع الفتيات على تقديم بلاغات لأخذ حقوقهن القانونية.


وتابع المستشار الإعلامي لحملة "انتي الأهم"  أن الفتاة أرسلت وثائق تثبت حديثها، مؤكدة أن الموضوع سيكون أمام النائب العام.


وأشارت إلى أن القانون المصري يقف داعما وسندا لأي فتاة، مؤكدة أن الفتيات أصعب من أن يواجهن الجناة بشكل فردي.


وقالت المستشار الإعلامي لحملة "انتي الأهم" : "الضرر اللي هيقع عليكي لو مبلغتيش أكبر من الضرر اللي هيقع عليكي لو بلغتي"، مؤكدة أنه يجب أن تقوم بالإبلاغ وتتحدث وسندعمها ونقف بجانبها .
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