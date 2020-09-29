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فن

بعد أحدث ظهور لها.. الجمهور يتغزل في منة فضالي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة منة فضالي صوره جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة منة فضالي بالصورة مع كلبها الصغير، حيث وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "الجمال عدى الكلام" و " ربنا يحميكي" و "ربنا يديم عليكي ضحكتك".

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".



وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين
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