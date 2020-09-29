أزمة تضرب نادي الترسانة.. الاستغناء عن لاعب بدون علم المدير الفني

في واقعة صادمة لجماهير نادي الترسانة، تم الاستغناء عن الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم أحمد خالد قبل انتهاء الموسم الحالي بدورى القسم الثاني.









ويعاني فريق الترسانة من تدهور نتائجه الموسم الحالي واقترابه من الهبوط بشكل رسمي إلى دورى القسم الثالث، وسط حزن كبيرة للجماهير من الأداء السيئ للاعبين طوال الموسم.









وأكد شاكر عبد الفتاح، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي، أنه فوجئ بحصول اللاعب على الاستغناء الخاص به بجانب فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي دون معرفته؛ مما أثار غضبه.





وقال شاكر عبد الفتاح معلقا على غضب أحد الجماهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "لقد تفاجأت الأحد قبل الماضى باللاعب أحمد خالد الذى بدأ معنا الإعداد من البداية، وكان فى حالة جيدة ويلعب أساسيا أنه جاء للسلام علي وعلى الجهاز الفنى ويقدم الشكر على اهتمامى به، وسألته لماذا ووجدته يقدم لى ورقتين واحدة تفيد بفسخ العقد بالتراضى بينه وبين النادى، والأخرى "استغناء" ممهور بختم النادي".









وأضاف: "كانت مفاجأة غير سارة، وبعدها طلبت مدير شئون اللاعبين لأعرف منه كيف حدث هذا، وأنا فى قمة الغضب وكل من كان معنا فى الغرفة حاولوا تهدئتى من ثورتى، وأكتفى بهذا القدر".









يأتى ذلك بعدما أشار أحد المقربين لرئيس النادي إلى أن المدرب قرر رحيل اللاعب لأنه لا يقتنع بإمكانياته.









