AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أزمة تضرب نادي الترسانة.. الاستغناء عن لاعب بدون علم المدير الفني

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
احمد خالد مع رئيس
احمد خالد مع رئيس النادي
Advertisements
عبدالله هشام
في واقعة صادمة لجماهير نادي الترسانة، تم الاستغناء عن الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم أحمد خالد قبل انتهاء الموسم الحالي بدورى القسم الثاني.


ويعاني فريق الترسانة من تدهور نتائجه الموسم الحالي واقترابه من الهبوط بشكل رسمي إلى دورى القسم الثالث، وسط حزن كبيرة للجماهير من الأداء السيئ للاعبين طوال الموسم.


وأكد شاكر عبد الفتاح، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي، أنه فوجئ بحصول اللاعب على الاستغناء الخاص به بجانب فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي دون معرفته؛ مما أثار غضبه.
 

وقال شاكر عبد الفتاح معلقا على غضب أحد الجماهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "لقد تفاجأت الأحد قبل الماضى باللاعب أحمد خالد الذى بدأ معنا الإعداد من البداية، وكان فى حالة جيدة ويلعب أساسيا أنه جاء للسلام علي وعلى الجهاز الفنى ويقدم الشكر على اهتمامى به، وسألته لماذا ووجدته يقدم لى ورقتين واحدة تفيد بفسخ العقد بالتراضى بينه وبين النادى، والأخرى "استغناء" ممهور بختم النادي".


وأضاف: "كانت مفاجأة غير سارة، وبعدها طلبت مدير شئون اللاعبين لأعرف منه كيف حدث هذا، وأنا فى قمة الغضب وكل من كان معنا فى الغرفة حاولوا تهدئتى من ثورتى، وأكتفى بهذا القدر".


يأتى ذلك بعدما أشار أحد المقربين لرئيس النادي إلى أن المدرب قرر رحيل اللاعب لأنه لا يقتنع بإمكانياته.


ويحتل فريق الترسانة المركز الحادي عشر قبل الأخير في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد ١٥ نقطة.
أزمة تضرب نادي الترسانة.. الاستغناء عن لاعب بدون علم المدير الفني
أزمة تضرب نادي الترسانة.. الاستغناء عن لاعب بدون علم المدير الفني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لاستكمال الدورى.. الترسانة يقرر إجراء مسحات كورونا لـ اللاعبين والجهاز الفني

الاستغناء عن 8 لاعبين بنادي الترسانة.. وطلب مرفوض من أمين الصندوق

محمود شاكر يعتزل كرة القدم بنادي الترسانة.. وتعيينه مساعدا بالجهاز الفني

التاريخ ينهار.. بين التخبط الإداري والفني الترسانة يقترب من القسم الثالث

ترشيحاتنا

أحرقوهم.. محاولة لإشعال النار في 8 ضباط بريطانيين بعد رشهم بالبنزين.. فيديو

الدرش بخير.. مدير أعمال مصطفى قمر ينفي شائعات وفاته

سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمنح المصريين إجازة الثلاثاء.. والحكومة تعلن بشرى سارة

قيمته 40 مليون جنيه.. مصر المقاصة يكشف حقيقة عروض الأندية لضم محمد إبراهيم

دولتان أوروبيتان تعلنان الطوارئ بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

شاهد.. تعديلات جديدة لـ رينج روفر فيلار كموديل 2021

شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور