مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة يكشف حقيقة فيديو الشجار في قصر العيني

أوضح الدكتور أحمد طه، مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، حقيقة ما حدث بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن شجارا وتهجما من عائلة طفل، على الطاقم الطبي في مستشفى قصر العيني.





وقال مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، في بيان له،" وصل الطفل الي طوارئ قصر العيني منذ ايام مصاب بحروق في اماكن متفرقة بالجزء الاسفل من جسده ، وتلقي الطفل الاسعافات اللازمة وتم التعامل مع الحروق بالعلاج التحفظي لعدة ايام حتي استقرت حالته تمامًا، وقاربت الحروق علي الالتئام التام، وقرر له الطبيب المعالج الخروج من المستشفى لاستكمال العلاج؛ تجنبًا لحدوث أي تلوث ميكروبي للجروح بسبب طول بقائه بالمستشفى".





وأضاف "ولكن أهل الطفل المريض رفضوا الخروج من المستشفى ، واصطحبته والدته إلي دورة المياه وجردته من ملابسه وسكبت عليه الماء معتقدة انها بذلك تنظف القشور المغطية لمكان الحروق ، الامر الذى أثار الاطباء وهيئة التمريض بسبب سوء تصرف الأم ، الذي من شأنه الحاق الضرر بالطفل".





وأوضح الدكتور أحمد طه ، ان "الجميع فوجئوا بتهجم أهل الطفل علي الطاقم الطبي مما دعاهم لاستدعاء افراد الأمن للسيطرة علي الموقف .. ثم قام الطبيب المعالج بإجراء الغيار المناسب للطفل ، وخرج بعدها الطفل من المستشفى بعد ان قام الطبيب بشرح كيفية التعامل مع أثار الحروق لأسرته لحين تمام الالتئام".

ومن جهته، صرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة بأن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه- فور اطلاعه على وقائع ما حدث، ومشاهدته للفيديو- إدارة مستشفى قصر العيني، بإجراء تحقيق شامل في الوقائع التي تضمنها الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة.





وأشار إلى أن "الخشت" أكد حرص جامعة القاهرة علي توفير الرعاية الطبية للمترددين على مستشفياتها في إطار من الاحترام والتقدير الذى يتناسب مع مهنة الطب كمهنة إنسانية في المقام الاول ولها ووفارها وهيبتها وكذلك مكانة وتاريخ جامعة القاهرة ومدرستها الطبية العريقة .