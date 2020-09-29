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أخبار العالم

بلومبرج: عقوبات أمريكية جديدة على إيران تعزلها عن العالم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت مصادر، لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني؛ وذلك لفصلها عن العالم الخارجي، عبر استهداف 14 مصرفا إيرانيا. 

ووفقا للوكالة الأمريكية فإن خطة الإدارة ستصنف القطاع المالي الإيراني بموجب الأمر التنفيذي 13902، الموقع في يناير الماضي؛ وذلك من أجل التضييق على العديد من المجالات في إيران. 

وقالت الوكالة إن هذه العقوبات الجديدة لن تؤثر على قطاع البنوك فقط، بل على العاملين في تحويل الأموال، وكذلك نظام الحوالة الذي شاع في إيران. 

وأضاف التقرير، أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض العقوبات على 14 مصرفا إيرانيا، ووضعهم في القائمة السوداء حيث هذه المصاريف استطاعت الافلات من القيود الأمريكية حتى الآن. 

وأكد التقرير أن المقترح لا يزال قيد المراجعة، ولم يتم إرساله بعد إلى الرئيس الأميركي.

وقالت بلومبرج في تعليقها على العقوبات المقترحة: "ستؤدي هذه الخطوة فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية الحالية".
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