AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى وفاة كوثر العسال.. فنان انتظرها 20 عاما ليتزوجها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
كوثر العسال
كوثر العسال
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة القديرة كوثر العسال، التي ولدت في 26 نوفمبر عام 1939، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2013، وقدمت عددا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها "لن أعيش فى جلباب أبى" و"البرنسيسة" و"امرأة في دوامة" وغيرها من الأعمال.


بدأت كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحديد عام 1964، وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم "حافية على جسر الذهب" و"نحن لا نزرع الشوك" و"شيء من الخوف" و"أنف وثلاث عيون" و"الإرهاب" و"مين يقدر على عزيزة" و"الحرام والوديعة".
 

وتزوجت الراحلة كوثر العسال مرتين، الأولى كانت من الفنان عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة 20 عامًا حتى توفى، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان محمد وفيق، وهو نجل خالتها.


وروى الفنان الراحل محمد وفيق في لقاء متلفز سابق له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".


وأضاف الراحل محمد وفيق: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".


وتابع: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا؛ إلا أن القدر فرق بيننا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

موعد جنازة المخرج علي رجب

أحمد عيد ينعي المخرج الراحل علي رجب

وفاة علي رجب.. نجوم ينعون صاحب فيلم خالتي فرنسا

كان مهموم من قلة الشغل| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة المخرج علي رجب

أخبار الفن| الموت يفجع حسام داغر.. معلومات عن الفنانة سهير المرشدي في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.. محافظ الفيوم: السماح بـ 4 أدوار لأصحاب التراخيص.. فيديو

يا بسمة حياتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام

حدث ليلا .. صفقة الأهلى تقترب مجانا.. تحذير مرتضى منصور لـ حطب ومصطفى.. مقتل مسؤول بارز في الصومال

ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

فشل في ملف التعاقدات.. ميدو يهاجم مجلس إدارة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

شاهد.. تعديلات جديدة لـ رينج روفر فيلار كموديل 2021

شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور