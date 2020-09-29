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محافظات

بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. محافظ البحيرة: افتتاح 111 مشروعًا عملاقًا خلال أيام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
محافظ البحيرة هشام
محافظ البحيرة هشام آمنة
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أ ش أ
قال محافظ البحيرة هشام آمنة إن المحافظة ستشهد، خلال الأيام القادمة، افتتاح 111 مشروعًا عملاقًا جديدًا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروعات في قطاعات "الصحة، والتعليم، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومساجد، وملاعب رياضية، ومراكز شباب"؛ وذلك لخدمة المواطن البحراوي.

وأضاف محافظ البحيرة - في تصريحات له، على هامش احتفالية العيد القومى للمحافظة بقصر ثقافة دمنهور، مساء الاثنين - أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروعًا على أرض المحافظة؛ منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

وأكد المحافظ أن البحيرة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية يفوق ما تم إنجازه في سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، وهو ما يُعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.
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