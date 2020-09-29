بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. محافظ البحيرة: افتتاح 111 مشروعًا عملاقًا خلال أيام

قال محافظ البحيرة هشام آمنة إن المحافظة ستشهد، خلال الأيام القادمة ، افتتاح 111 مشروعًا عملاقًا جديدًا ، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروعات في قطاعات "الصحة ، والتعليم ، والطرق ، ومياه الشرب والصرف الصحي ، ومساجد ، وملاعب رياضية ، ومراكز شباب"؛ وذلك لخدمة المواطن البحراوي.





وأضاف محافظ البحيرة - في تصريحات له، على هامش احتفالية العيد القومى للمحافظة بقصر ثقافة دمنهور، مساء الاثنين - أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروعًا على أرض المحافظة؛ منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.



