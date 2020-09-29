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ديني

وزير الأوقاف: جماعة الإخوان عامل مشترك في زعزعة استقرار العالم العربي والإسلامي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:13 ص
وزير الأوقاف، الدكتور
وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة
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أ ش أ
أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن دعم الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى والإرهاب والهدم؛ واجب وطني وشرعي.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات، اليوم الثلاثاء - إن "من يفتش في نكبات وعثرات دول العالم العربي والإسلامي؛ يجد أن جماعة الإخوان الإرهابية، ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء والمنتفعين؛ العامل المشترك في هذه النكبات والعثرات".

وأضاف أن "جماعة الإخوان عامل مشترك وأصيل في زعزعة استقرار العالم العربي والإسلامي والعمل على هدم دُوَلِه"، مطالبًا بالتعاون على استئصال شأفة الجماعة فكرًا وتنظيمًا، حيث تكمن الجماعة وتنخر عناصرها في جسد الوطن كالسوس، وتنهش فيه كالقَرَدة، تحيُّنًا للحظات الانقضاض عليه، أو مساعدة الأعداء للانقضاض عليه؛ عمالة وخيانة للدين والوطن والأهل.

وتابع وزير الأوقاف أنه "على كل مواطن شريف واجب وطني في مواجهة قوى الشر والظلام، وكشف عناصرها العميلة والخائنة والمأجورة، كما أن علينا جميعًا واجبًا وطنيًا في نشر الوعي الصحيح، وتحصين مجتمعاتنا من زيف وخداع وأكاذيب تلك الجماعات الإرهابية العميلة الخائنة المأجورة".
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