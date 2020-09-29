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أخبار البلد

حدث ليلا .. صفقة الأهلى تقترب مجانا.. تحذير مرتضى منصور لـ حطب ومصطفى.. مقتل مسؤول بارز في الصومال

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدي البلد
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

قُتل دييني باري يوبو، المسئول البارز في الحكومة الصومالية، داخل منزله في منطقة بيلد هاوو، بمحافظة جدو الصومالية. 

كشفت صحيفة The Hollywood Reporter، أن الفنانة العالمية شارلوت كيرك (28 عامًا)، تزعم رفع دعوى قضائية ضد 3 من أكبر منتجي هوليوود، وذلك على هامش واقعة إرغامها على ممارسة الجنس، مقابل صفقة تمويل تصل إلى 450 مليون دولار. 

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن دعم الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى والإرهاب والهدم؛ واجب وطني وشرعي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، توزيع 150 مليون اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يجبر أحمد وأمير نجليه، على شراء السيارات باللون الأسود.

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن جميع معاري الأهلي للجونة؛ سبب أساسي في نجاح نادر شوقي، رئيس مجلس ادارة الشركة التي تدير نادي الجونة.

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل تحذيرية لـ هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عقب قرار اللجنة وإحالته للتحقيق بعد تلقيها 10 شكاوى ضده.

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي، ضمن صفوف فريق الكرة بالنادي في الموسم المقبل.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري يوسف البلايلي قام بفسخ عقده بصفة رسمية مع فريقه أهلي جدة السعودي.

رجَّح مستشار البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فوتشي، اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحصل على "معلومات مغلوطة" حول فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، أو ربما غير دقيقة. 

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

شن مختار نوح، الكاتب والمفكر الإسلامي، هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن أفرادها لا يقبلون التضحية بأنفسهم بأن يخرجوا في مظاهرات.
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