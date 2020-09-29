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رياضة

رسميا.. الزمالك يعلن ضم حمزة المثلوثي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي، ضمن صفوف فريق الكرة بالنادي في الموسم المقبل.


وقال مرتضى خلال حديثه مع باتشيكو عقب توقيع الأخير على عقود تدريب الزمالك: «نمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين، منهم ظهير المنتخب التونسي حمزة»، في إشارة منه إلى حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي.


وكان مرتضى قد أعلن أيضًا عن عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، للقلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.


وشدد في نهاية تصريحاته مع باتشيكو على عدم تدخله في عمله الفني، موجهًا الشكر له على الموافقة باستمرار عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز المعاون.
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