بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكشرى المصري

يعتبر الكشري من الأطباق الشعبية الشهيرة عند المصريين، وله قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى سهولة طهيه في وقت قصير.

ويقدم موقع هيلثي لاين طريقة عمل الكشري المصري بالمنزل أفضل من المطاعم وأسرار حول تحضيره وقرمشة البصل.





العدد: 5 أشخاص

وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 90 دقيقة





اصنع كشري من الأرز في المنزل

مكونات:

250 جرام مكرونة صغيرة

250 جراما من السباغيتي

250 جرام عدس بني

2 كوب أرز مصري

1 1/2 كوب نودلز

250 جرام حمص

4 بصلات كبيرة

2 ملعقة كبيرة. معجون الطماطم

5 حبات طماطم معصورين

1 رأس ثوم

زيت الذرة

2 ملعقة كبيرة. خل

ملح وفلفل





وصفة الكشري المصري مع المكرونة والحمص والعدس

مقادير صلصة الكمون:

4 فصوص ثوم

نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة. كمون

2 ملعقة كبيرة. خل

ملح





تحضير صلصة الكمون:

- نحمي بعض الزيت في المقلاة ونضيف الثوم ثم الكمون.

- يضاف نصف كوب ماء حتى يغلي.

- أخيرًا يضاف الخل والملح.





تحضير الكشري:

- اغسلي الأرز جيدًا.

- اغسلي العدس جيدًا.

- يقشر الثوم ويهرس

- نضع الحمص في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات.



طبخ:

- اسلقي المعكرونة ثم صفيها.

- يغلي العدس بدون إضافة الملح. عندما يغلي ، اتركيه ينضج على نار خفيفة جدًا. بعد أن ينضج جيدًا، صفيه وأضيفي الملح والفلفل مع بعض الكمون والهيل.

- نقلي المعكرونة بالزيت ثم نضيف الأرز والملح. قلبي جيدًا لمدة دقيقة تقريبًا ثم أضيفي الماء وبعد أن يغلي، اتركيه على نار هادئة ثم اتركيه وقلبي بانتظام حتى ينضج.

- نقطع البصل إلى أنصاف دوائر ونقلى في زيت عميق حتى يصبح لونه بني ثم نضيف الخل فورًا ثم صلصة الطماطم ومعجونها ونتركها حتى تصبح سميكة (لمدة 20 دقيقة تقريبًا) ثم نضيف الملح والفلفل.

- يوجد نوعان للتقديم، الأول هو خلط المكرونة مع العدس جيدًا ثم إضافة الحمص والبصل وصلصة الطماطم على التوالي في الأعلى. الطريقة الثانية هي جعلها على شكل طبقات مثل إضافة طبقة مكرونة أولًا ثم طبقة أرز ثم طبقة عدس ثم حمص ثم صلصة طماطم ثم بصل.



نصائح لتحضير البصل المقرمش:

نضيف بعض الدقيق على البصل ونخلط جيدًا لكن لا تضعي الزيت حتى يسخن الزيت جيدًا لتجنب التصاق البصل بالقاع.

ملاحظات: يمكنك الاستغناء عن الحمص.